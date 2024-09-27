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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتخاب وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا زعيمًا للحزب الديمقراطي الحاكم

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا
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فاز وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الجمعة، ليصبح بذلك رئيس الوزراء القادم، وذلك في جولة الإعادة، متغلبا على وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايتشي.

وحصد إيشيبا 215 صوتا في جولة الإعادة مقابل 194 صوتا لتاكايتشي، ومن المتوقع أن يختار إيشيبا المسئولين التنفيذيين الجدد في الحزب الديمقراطي الليبرالي، يوم الإثنين، ويشكل حكومته بعد انتخابه رئيسا للوزراء في جلسة استثنائية للبرلمان تبدأ يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومن بين المرشحين الآخرين وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي وكبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، ووزير الأمن الاقتصادي السابق تاكايوكي كوباياشي ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ووزير الرقمنة تارو كونو ووزير الصحة السابق كاتسونوبو كاتو.

يذكر أن إيشيبا البالغ من العمر(67 عاما) انتخب للمرة الأولى مشرعا في الغرفة الصغرى من البرلمان الياباني في عام 1986 وكان يبلغ من العمر وقتها 29 عاما؛ مما جعله أصغر مشرع ياباني آنذاك، كما شغل عدة حقائب وزارية من بينها وزير الدفاع، وتقلد عدة مناصب تنفيذية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم