محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير.. صور

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير بنطاق حي منتزه ثان، وذلك لتحقيق السيولة المرورية أثناء أعمال المترو.

ووجه محافظ الإسكندرية مسؤولي المشروع بتمهيد المسار البديل للنفق بالأسفلت، ومراجعة العلامات الإرشادية بمحيط النفق.

وخلال الجولة تم المرور على شارع ملك حفني قبلي، وشارع سوق المعهد الديني بنطاق حي المنتزه ثان، كما تم المرور على شارع سوق القاهرة بنطاق حي المنتزه أول، وذلك للاطمئنان على إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل السيولة المرورية.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثان، ورئيس حي المنتزه أول، ومدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، ومدير المرافق، وممثل الشركة المنفذة للمشروع، وجميع الجهات المعنية التنفيذية بالمحافظة.