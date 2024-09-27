ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 649 ألفًا و170 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 649 ألفا و170 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم " أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1370 جنديا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و846 دبابة و17 ألفا و396 مركبة مدرعة و18 ألفا و678 من النظم المدفعية و1199 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و961 من أنظمة الدفاع الجوي و2608 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و328 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و192 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و25 ألفا و411 من المركبات وخزانات الوقود و16 ألفا و31 طائرة بدون طيار".