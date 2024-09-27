محلل سياسي: نتنياهو يعمل لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم

قال شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في الحرب على جنوب لبنان، وفي توسيعها يوما تلو الآخر، إذ ينفذ العمليات العسكرية بضراوة وأشد ما يمكن توقعه خلال الأيام الماضية، مما جعل حزب الله يرد بذات المستوى، لافتا إلى أن الأمور تتدهور بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وأضاف «التلولي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أنصار الحوثي تنضم إلى دائرة الحرب، وتطلق الصاروخ إلى تل أبيب؛ ما تسببهم في أضرار مادية، مؤكدا أنها بمثابة رسالة مفادها أن هذا المحور لا زال قائما على التنسيق بين بعضهم البعض.

ولفت الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الإعلام الإسرائيلي يؤكد برسالة إلى العالم أنه ضحية هذا المحور، ولذلك بنيامين نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب، مؤكدا أن من مصلحته هو استمرارها، وحتى تمددها على تلك الجبهات، لأنه يحاول تفكيكها وتسكينها، ليعود وينفرد باستكمال عملياته في قطاع غزة، التي لم تتوقف.