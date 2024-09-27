السوبر الإفريقي.. القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي الذي يقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي ورقم 12 في تاريخه، بينما يلعب الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.