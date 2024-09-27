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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تزعم استهداف مسئول بحزب الله

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
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نقلت وسائل إعلام سعودية عن الجيش الإسرائيلي مزاعمه بأنه نجح في استهداف "جهاد شفيق خنافر"، المسؤول عن منظومة صواريخ أرض-أرض التابعة لحزب الله، في غارة جوية.

 في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في طبريا وجنوبها، وكذلك في المناطق الواقعة شرق بحيرة طبريا، بينما استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق عيتا الشعب وعيتيت والأطراف بين الشعيتية وزبقين في جنوب لبنان.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق عن سقوط 26 شهيدًا و42 جريحًا نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة النبطية، بالإضافة إلى 14 شهيدًا و38 جريحًا في محافظة الجنوب.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 33 سوريًا خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 20 من القتلى، غالبيتهم يحملون الجنسية السورية، سقطوا في حصيلة أولية لغارة على بلدة يونين في البقاع.

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ"سكاي نيوز عربية" أن الهدنة المقدمة من الجانب الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا تشمل كل من غزة ولبنان.

الجيش الإسرائيلي جهاد شفيق خناف منظومة صواريخ أرض-أرض حزب الله