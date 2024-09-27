ads
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يقدم العزاء لأسرة الشهيد معاون مباحث كوم أمبو ويشيد بتضحيته البطولية

الشهيد النقيب محمود
الشهيد النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واجب العزاء للواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، وأيضا لزملاء وأسرة الشهيد النقيب محمود جمال معاون مباحث كوم أمبو خلال مطاردته لعناصر إجرامية بمنطقة الحرية.

وأكد محافظ أسوان أن مصر لا تنسى أبنائها، كما أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار.

مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال

ولفت إلى أن الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية من أجل ضرب جذور الإجرام، وأن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال، ولن تنسى تضحياتهم ودورهم البارز فى حماية الوطن وصون مقدراته .

وثمن الدكتور إسماعيل كمال الجهود المتواصلة لأبناء الشعب المصرى من رجال الشرطة والقوات المسلحة فى توفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالى، راجياً من الله عز وجل وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

واجب العزاء محافظ أسوان الشهيد النقيب محمود جمال أخبار محافظة أسوان معاون مباحث كوم أمبو