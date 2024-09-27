إيران: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحرب في لبنان

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل حرب شاملة في لبنان.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس العشرة، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار عراقجي إلى أن مجموعة البريكس تمثل قوة كبيرة في "عالم الجنوب" وتستطيع أن تلعب دورًا فعالًا في تحسين أوضاع الدول الأعضاء، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها بعض الدول في الانضمام إلى هذه المجموعة.

وتحدث عن ضرورة تعزيز التعاون بين الأعضاء في مجالات عدة، مثل استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والأمن والطاقة. وأعرب عن استعداد إيران لتقديم مقترحات في هذه المجالات.

كما ذكر عراقجي أن هناك فشلًا في المجتمع الدولي لإنهاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، مشيرًا إلى الوضع المقلق في غزة ولبنان. وفيما يتعلق بالاجتماع المقبل لقادة مجموعة البريكس في قازان بروسيا، اقترح تخصيص جزء من الاجتماع لمناقشة أزمة غزة.

اختتم الاجتماع بمشاورات بين وزراء الخارجية لإعداد الوثائق اللازمة للقمة المقبلة.