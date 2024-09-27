محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول ويدشن كنيسة في الصالحية ويتفقد عددًا من المشروعات

شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية أحداثا متتالية كان أهمها افتتاح مهرجان الخيول العربية، كما تفقد عددا من المشروعات وتدشين كنيسة بمدينة الصالحية الجديدة.

وافتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ28، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، في حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء طيار أركان حرب أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة وأمين عام جامعة الزقازيق والدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المشايخ والعواقل العربية ورعاة المهرجان وأصحاب المزارع ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

وبدأت فعاليات حفل افتتاح المهرجان بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تقديم عرض جوي لطائرات طراز K8 التابعة للقوات الجوية المصرية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو" واستعدادهم التام للدفاع عن سماء مصرنا الغالية ، أعقبه استئذان قائد طابور العرض باتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء الفعاليات ممتطيًا جواده حاملًا علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 7 فرسان حاملين أعلام " جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.

وقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بالحضور من المحافظين وسفراء الدول العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل العربية والقيادات التنفيذية وأعضاء النوادي الرياضية ومربي الخيول العربية الأصلية، مؤكدًا أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمًا بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 120 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر) إضافة إلى 67 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفاعليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنه لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يشهد تطوراً كبيراً كل عام ويظهر ذلك جليا ً في الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركة في الحضور الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية، مؤكداً أننا بحاجة إلي تعميق الثقة بقدراتنا على بناء غدٍ أفضل قائلًا لم يعد أمامنا إلا أن نجعل من حاضرنا عنواناً للأمل والتفاؤل والاستبشار بمستقبل مشرق لإحداث التنمية المنشودة ضمن خطة التنمية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيًا أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة.

وقدمت فرقه الشرطة للموسيقي العسكرية عرضا موسيقياً أعقبه استعراضاً لفريق عجميات للدراما الحركية والتراث المصري بقيادة المايسترو عمرو عجمي ليمثل لوحه تراثية ووطنية تحيي روح الولاء والانتماء لدي الأطفال والشباب نالت إعجاب الجميع.

كما شهدت الاحتفالية قيام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض لرياضة الترويض تلاها تقديم عرض لالتقاط الأوتاد وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكاؤه وقوة تركيزه وتمكنه من التقاط الأوتاد بالسيوف والرماح.

كما قدم فريق كورال جامعة الزقازيق بقيادة المايسترو الدكتورة هبه عبد الكريم بيومي باقة من الأغاني (امسك في حلمك – انا ابن مصر وميدلي وطني شمل أغاني " تسلم إيدينك – تحيا مصر – يا بلادي – يا مصر – زي ما هي حبها) وسط تفاعل كبير وانبهار من الحضور.

ألقت الدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار كلمه نقلت خلالها تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة وافتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية مؤكدة استمرار دعم الوزارة لكافة الفعاليات التي تساهم في إثراء الفكر وتنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني ولا سيما لدى الأطفال والشباب وتعميق شعورهم بالانتماء والفخر بحضارتهم المصرية العريقة، وهو ما يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وحرص محافظ الشرقية على تقديم الدروع التذكارية لمحافظي الدقهلية والقليوبية ودمياط ونائبة وزير السياحة والآثار ورئيس جامعة الزقازيق ومدير الكلية الجوية ووزارة السياحة والآثار وكذلك المشرفين علي المهرجان والمشاركين في الفعاليات من ممثلي الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي واتحاد الشرطة الرياضي والرعاة المشاركين فئه (الذهبي - الفضي - البرونزي) وشخصية العام لاسم علي الفيل ( المربي وحكم الخيول العربية ) والدكتور يسري رضوان عضو المنظمة العالمية للخيول العربية WAHO وأستاذ طب الحيوان بجامعة لقاهرة سابقاً وكذلك الفرق المشاركة في المهرجان ومخرج العرض وأصحاب المزارع المشاركة.

وفي نهاية فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، حرص محافظ الشرقية على التقاط صورًا تذكارية مع الجميع معربًا عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.

وشارك محافظ الشرقية في تدشين البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها.

حيث رحب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمحافظ الشرقية وجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين موجهاً تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، داعيًا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي الوطن الذي لم ينقسم ولم يندمج ومصر منصورة دائما بتكاتف أبناء شعبها مسلميه ومسيحييه ، ونشكر الله أن مصر آمنه مستقرة ونرى حالة محبة بين أبنائها فتواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة ويعزز الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن العزيز فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة دور العبادة كونها مكاناً لممارسة الشعائر الدينية ولما تمثله من قيمة روحية للمواطنين فهي تعد منابر للتنوير والتثقيف وبناء شخصية الإنسان لتقدم للمجتمع فردًا صالحًا قادرًا على البناء والتعمير ولديه القدرة على المشاركة في صنع مستقبل وطنه والدفاع عنه .

وأضاف المحافظ أن دور العبادة تقدم رسالة سامية للمجتمع فهي مكان يتعلم فيه الناس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والمواطنة، قائلًا: “كلنا مسلمين ومسيحيين شركاء على أرض هذا الوطن وتجمعنا مصلحه واحدة هي إعلاء شأن البلاد”.

ووجه محافظ الشرقية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللحضور بمناسبة تدشين كنيسة القديسة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة والتى تعد منبرًا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة والإنسانية ، مؤكدًا ضرورة تبني منهج الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان.

وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد وابتهاجًا واحتفالًا بالعيد القومي للمحافظة افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بقرية بندف والمُقامة على مساحة 3068 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 15 فصلًا دراسيًا بتكلفة مالية 11 مليونا و678 ألف جنيه لتمثل صرحًا جديدًا يساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بمركز منيا القمح.

وتفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكداً على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وإحلال كلي وجزئي لعدد 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليونا و 600 ألف جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وأشاد المحافظ بمجهودات المجتمع المدني وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تساهم في تدعيم البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وعلى هامش الافتتاح، قام محافظ الشرقية بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم , مؤكداً على ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

وفي نهاية الافتتاح، أهدت إدارة المدرسة لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره البارز في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

كما افتتح محافظ الشرقية مدرسة كفر الدير الإعدادية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بقرية التلين والمُقامة على مساحة 1364 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 12 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 6 ملايين و669 ألف جنيه وذلك ضمن سلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة إجمالية 4 مليارات و300 مليون جنيه لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وتفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح من معلمي اللغة العربية والإنجليزية والعلوم وأدار حواراً مع الطلاب والطالبات للتعرف على مدى استفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم مطالباً بالجد والاجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بهم في المجتمع.

وأكد المحافظ على إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم , مؤكداً على ضرورة تفعيل المنصات الإلكترونية والاستفادة منها في شرح المنهج المدرسي لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم .

وخلال الافتتاح أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح 20 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليونا و600 ألف جنيه وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة.

وتفقد محافظ الشرقية أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق ومنطقة كنيسة أنطونيوس بمدينة الزقازيق

مؤكدا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقدم المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جار تكسير الأسفلت المعيب وإعادة رصف منطقة كنيسة الأنبا أنطونيوس بطول 350م ومتوسط عرض 9.5 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وكذلك أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 م ومتوسط عرض 18 مترا وبتكلفة 3 ملايين و957 ألف جنيه بالإضافة إلى إقامة ترنش غاز طبيعي بطول 1 كم ومتوسط عرض 50 سم بشارع ترعة المسلمية بتكلفة 600 ألف جنيه.

وأضاف المهندس المسؤول عن المشروع أن الأعمال الجارية تشمل حفر وتطهير ترنشات وإنشاء طبقة تأسيس للأسفلت حيث تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية بشارع كنيسة الأنبا انطونيوس بطول 250 متر طولي ومتوسط عرض 10 أمتار وجار استكمال باقي الأعمال طبقاً للمواصفات الهندسية المحددة شدد المحافظ على رئيسي حيي أول وثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات أمامها لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وفتح الطرق أمام عبور السيارات والمواطنين.

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