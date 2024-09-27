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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقي.. تشكيل هجومي متوقع للزمالك أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
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لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية والعربية، والذى يجمع بين فريقى الأهلي، بطل دورى الأبطال، والزمالك، بطل الكونفدرالية، وذلك فى كأس السوبر الإفريقى.
 ويستضيف ملعب "المملكة أرينا"، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية، لقاء السوبر الإفريقى.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: عمر جابر، محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة.
خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري.

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