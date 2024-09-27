ترامب يعلن عن لقائه بـ«زيلينسكي» في نيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أنه سيلتقي بزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة في برج ترامب بمدينة نيويورك.

جاء ذلك عبر نشر ترامب رسالة من زيلينسكي على حسابه في "Truth Social"، حيث استهل زيلينسكي رسالته بـ "عزيزي دونالد".

ترامب، الذي يخطط للاجتماع في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت نيويورك، أبدى سخرية من تصريحات زيلينسكي التي اتهمه فيها بعدم فهم الصراع في أوكرانيا، قائلًا إنه يجب عليه إلغاء الاجتماع على الفور.

في سياق متصل، ذكر تقرير لمجلة "تايم" أن فريق زيلينسكي رفض عقد الاجتماع في منتجع ترامب في مار إيه لاغو، مخافة أن يُفسر ذلك على أنه دعم لترشيحه.

وقد بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة بجولة في مصنع إنتاج الذخيرة بولاية بنسلفانيا، حيث طلب المزيد من القذائف لدعم القوات الأوكرانية، مما أثار جدلًا بين بعض أعضاء الكونغرس الذين دعوا لإجراء تحقيق بشأن الزيارة، معتبرين أنها قد تتضمن انتهاكات قانونية.

تسود الأجواء السياسية الأمريكية انتقادات متزايدة، خصوصًا من الحزب الجمهوري، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن زيارة زيلينسكي كانت منسقة لتدعيم حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون زيلينسكي إلى إقالة سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، معتبرًا أن الأوكرانيين حاولوا تجنب الانجرار في السياسة الداخلية الأمريكية، لكنهم فشلوا في ذلك خلال هذه الزيارة.