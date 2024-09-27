السوبر الإفريقي.. عبد الله السعيد وحلم اللقب بالتيشيرت الأبيض

يبحث عبد الله السعيد، لاعب نادى الزمالك، عن تحقيق البطولة الأولى له بعد رحيله عن الأهلي، وكتابة تاريخ جديد في قلعة جديدة، لم يعتل معها أو مع غيرها منصات التتويج.

ويسعى "السعيد" لتسجيل اسمه فى قائمة المتوجين بالألقاب في تاريخ الزمالك، وتعزيز مسيرته الحافلة بتحقيق لقب السوبر الإفريقي، للمرة الأولى بقميص الأبيض، وللمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن توج به مع الأهلي مرتين.

ولم تكن مباراة السوبر الإفريقى بغريبة عن عبد الله السعيد، الذى شارك فيها 3 مرات جميعها مع الأهلى، توج باللقب مرتين عامي 2012 و2013.

كما أن ذكرياته أمام الأهلى لم تكن مفرحة، حيث خاض السعيد 27 مباراة أمام المارد الأحمر طوال تاريخه، مع الإسماعيلي وبيراميدز والزمالك، حقق الفوز في 9 مباريات وخسر 11، وتعادل في 6، وأحرز هدفين، وصنع هدفين.

وتعتبر تلك المباراة ثأرية، بالنسبة لعبدالله السعيد أمام الأهلى، حيث يسعى لرد خسارته في القمة الأولى مع الزمالك أمام الأهلي، بعد أن خسر لقب بطولة كأس مصر 2022/2023 بهدفين دون رد، بملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض، وكانت المواجهة الثانية فى الدور الأول من الدورى المنقضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويبحث عبد الله عن السعادة خارج القلعة الحمراء، ورفع البطولة الأولى له فى تاريخه بدون تيشيرت الأهلى، وأن تكون مع الزمالك، كما تمنى فى أحد تصريحاته، بعد أن حقق 12 لقبا جميعها مع المارد الأحمر، جاءت كالتالى: الدوري المصري (4)، وكأس مصر (1)، والسوبر المصري (2)، والسوبر الإفريقي (2)، ودوري أبطال إفريقيا (2) وكأس الكونفدرالية الإفريقية (1).

وشارك عبد الله السعيد مع الزمالك منذ قدومه في الانتقالات الشتوية الماضية، في 22 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 4.