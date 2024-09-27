التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في انقلاب جرار زراعي بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في مياه ترعة ناحية مدخل مدينة فاقوس أمام كشك الغزالي وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول شخص جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في مياه الترعة بناحية مدخل مدينة فاقوس أمام كشك الغزالي وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثها.