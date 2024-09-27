السوبر الأفريقي.. الزمالك يتسلح بالمقاتلين الجدد لتكرار الفوز على الأهلي

تتسلح القلعة البيضاء فى بحثها عن أول بطولة لها فى الموسم الجديد، أمام غريمها التقليدى الأهلى، بالصفقات الجديدة فى قائمتها، التى ضمت الوافد الفلسطينى الجديد عمر فرج، والمغربى محمود بنتايك، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدى المعار من إنبي، والسنغالي سيدي ندياي المقيد تحت السن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى مباراة نهائى السوبر الأفريقي، للمرة الثانية تاريخياً بين الفريقين، بعد اللقاء الذى جمع بينهما فى عام 1994، والذى انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد. أحرزه النجم أيمن منصور.

ويبحث الخماسي الجديد للزمالك، عن تحقيق اللقب الأول بقميص فريق الزمالك، وبداية عصر جديد مع القلعة البيضاء، تزينه البطولات، بعد بداية لم ترض عشاقه في أولى محطاته الأفريقية، رغم الفوز ذهابا وإيابا، والصعود لدور المجموعات، والسعى وراء الحفاظ على لقب الكونفدرالية، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

واعتمد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، فى تدريباته الأخيرة على الوافدين الجدد، أثناء تطبيق بعض الخطط الفنية، والتى تشير إلى احتمالية كبيرة لمشاركتهم فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض.

فمن الوارد مشاركة الوافد الجديد محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر، من بداية المباراة، بجانب عمر جابر كظهير أيمن، حسبما ظهر فى التدريبات الخططية الأخيرة التى طبقها جوميز.

ومن المحتمل، أن يبقى جوميز على الثلاثي محمود بنتايك وعمر فرج وكونراد ميشالاك كأوراق رابحة معه على دكة البدلاء، وعدم الدفع بهم من بداية المباراة.

وتتطلع الصفقات الجديدة لوضع بصمتها مع الزمالك على الصعيد القاري والصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى، في ظهور قاري جديد، وسط تطلعات كبيرة لجمهور ميت عقبة لظهور اللاعبين الجدد بمستوى مميز .

وسيكون التتويج بكأس السوبر الأفريقي، خير تقديمة للصفقات الجديدة أمام جماهير الزمالك، فى موسمهم الأول بالقميص الأبيض.