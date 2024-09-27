إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة حيفا ومحيطها، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 92 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محافظات لبنانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الأضرار الناجمة عن الغارات على النحو التالي: استشهد 4 أشخاص في محافظة جبل لبنان وأصيب 29 بجروح، بينما أدت الغارات على بلدات وقرى في محافظة الجنوب إلى استشهاد 14 شخصًا وإصابة 38 آخرين.

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد حدة الصراع بين الجانبين، مما يثير القلق بشأن المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.