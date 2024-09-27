"خناقة أشقاء".. طلب التحريات في مصرع فتاة قفزت من علو بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع فتاة قفزت من الطابق الخامس بعد تطور مشادة كلامية مع شقيقها بالهرم، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الفتاة وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاتها، كما أمرت بالتحفظ على شقيق المجني عليها للاستماع إلى أقواله حول الحادث، كما طلبت أجهزة الأمن بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

فتاة تقفز من الطابق الخامس بالهرم

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في منتصف عقدها الثاني، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة قامت بالقفز من الطابق الخامس بعد مشادة كلامية مع شقيقها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات