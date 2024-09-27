السوبر الأفريقي.. الصفقات الجديدة في الأهلي تبحث عن اللقب الأول

يبحث رباعي الأهلي الجديد، يحيى عطية الله، وأشرف داري، ويوسف أيمن، وعمر الساعي، عن أول بطولة مع المارد الأحمر، بعد الانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي؛ حيث من المنتظر تواجد الرباعي في قائمة الفريق لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، اليوم الجمعة.

وتتطلع الصفقات الجديدة لوضع بصمتها مع الأهلي، على الصعيد القاري، والصعود لمنصة التتويج، للمرة الأولى بالقميص الأحمر، في ظهور قاري جديد، وسط تطلعات كبيرة لجمهور القلعة الحمراء، لظهور اللاعبين الجدد بمستوى مميز.

ويعتبر المغربي يحيى عطية الله، الصفقة الوحيدة في الأهلي التي شاركت مع الفريق منذ الانتقال في الميركاتو الصيفي، بعدما لعب في مواجهتي جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا، الذهاب والإياب، وقدم مستوى مميزا خاصة في مباراة الإياب، وأثبت أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق، وستكون مباراة السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك، فرصة كبيرة للنجم الدولي المغربي، من أجل تحقيق اللقب الأول مع الشياطين الحمر.

في المقابل؛ يتطلع الثلاثي أشرف داري، ويوسف أيمن، وعمر الساعي، للظهور الرسمي الأول، مع المارد الأحمر، في مباراة السوبر بمواجهة الزمالك، والمساهمة في تتويج الفريق بلقب السوبر الأفريقي، لتكون أفضل بداية بالتيشيرت الأحمر، وتحقيق أول بطولة.

وتسببت الإصابة في غياب المدافع المغربي أشرف داري، والقطري يوسف أيمن، عن مواجهتي الأهلي، أمام جورماهيا الكيني، في دور الـ32، من دوري أبطال أفريقيا، حيث عانى الأول من إصابة في الكاحل مع منتخب المغرب، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

بينما لم يشارك يوسف أيمن لأسباب فنية، أما لاعب الوسط عمر الساعي، الوافد الجديد للأهلي من الإسماعيلي، في فترة الانتقالات الصيفية، فغاب بسبب تأخر قيده في قائمة الفريق الأفريقية، قبل غلق باب القيد يوم 30 أغسطس، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة في السوبر الأفريقي أمام الزمالك.