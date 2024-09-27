ماس كهربائي السبب.. المعمل الجنائي يعاين حريق مطعم بالدقي

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بتكليف المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مطعم بمنطقة الدقي، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات بأن ماسا كهربائيا هو السبب في الحريق الذي نشب داخل المطعم، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وردت إشارة من غرفة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمنطقة الدقي.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وأمكن السيطرة على النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.