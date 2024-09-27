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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: الصاروخ اليمني يستهدف إحداث مشاكل نفسية واقتصادية لإسرائيل

صاروخ
صاروخ
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قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن إطلاق صاروخ من اليمن تجاه تل أبيب سواء من الميليشيات الموجودة أو من محور المقاومة الإيراني الهدف الاستراتيجي منه هو إحداث مشكلة كبرى نفسية أو إحداث مشاكل اقتصادية في إسرائيل، موضحًا أن كثيرا  من شركات الطيران توقف الرحلات من إلى تل أبيب، وأن هناك تأثيرا معنويا كبيرا لهذه الضربات ولكن لا يوجد تأثير كبير سواء في عدد الضحايا أو عدد القتلى.

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعوا خط أحمر إلى إيران وإلى أذرعها في المنطقة والخط الأحمر هو عدم إحداث ضرر كبير سواء في المنشآت العسكرية أو المدنية وعدم أحداث ضررا كبيرا يؤدي إلى مقتل كثير من المدنيين أو عسكريين، فإذا تخطى الحوثيين أو حزب الله هذا الخط الأحمر يمكن أن نتحدث عن حرب مفتوحة في المنطقة.

وتابع: «طالما هذه الضربات لا تؤثر تأثيرا كبيرا على المنشآت الإسرائيلية أو لا تؤثر بمقتل مدنيين أو عسكريين، فهي عبارة عن رسائل بأن المقاومة قادرة على الوصول إلى أعماق تل أبيب».

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