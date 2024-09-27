دفن جثة طالب شنق نفسه داخل منزله بالعياط

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طالب شنق نفسه داخل منزله بالعياط، وذلك بعد مناظرة جثمانه وإجراء الكشف الظاهري عليه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

طالب يشنق نفسه في العياط

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب مشنوق ومُدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب سفر أسرته للعمل بإحدى الدول.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.