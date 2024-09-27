ads
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة طالب شنق نفسه داخل منزله بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة طالب شنق نفسه داخل منزله بالعياط، وذلك بعد مناظرة جثمانه وإجراء الكشف الظاهري عليه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

طالب يشنق نفسه في العياط 

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب مشنوق ومُدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب سفر أسرته للعمل بإحدى الدول. 

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العياط انتحار طالب دفن طالب