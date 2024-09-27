أستاذ علوم سياسية: حزب الله لا يريد توسيع الحرب.. وإسرائيل تستمر في التصعيد

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ علوم سياسية، إن كثيرا من الدول العربية لا سيما مصر حذرت من أن هناك خطرا من توسع الحرب بالمنطقة، إذ أن الحرب لن تبقى وتستمر على أراضي غزة فقط، مشيرًا إلى أن أمريكا كانت تنظر إلى أنه طالما الحرب بعيدة عن إيران فمن الممكن أن تكون تداعيات الحرب محدودة.

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله بالجنوب اللبناني موجود على الحدود الإسرائيلية منذ زمن بعيد، موضحًا أن إسرائيل تريد حجة لضرب لبنان وتدمير حزب الله، كون أن دولة الاحتلال تعتبر أن وجود حزب الله يمثل تهديدًا وخطرًا عليها.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقد بأن حزب الله سيقاوم كل مشاريعهم كما فعلوا بغزة، متابعًا: «الأمور لم تسوء بعد ولا زال حزب الله اللبناني والحوثيون لم يضربوا ويشنوا الهجمات العنيفة على دولة الاحتلال».

وأوضح أن حزب الله لا يريد توسيع الحرب، كون أنه لا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تغيير الأمور والضغط على إسرائيل، ولكن لا ضغط أمريكي على إسرائيل لوقف التصعيد.