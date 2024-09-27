شقيقه السبب.. النيابة تصرح بدفن طفل مات غرقا بمنشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفل غرقًا بسبب دفع شقيقه الأصغر له في مياه الرياح البحيري بمنشأة القناطر، وصرحت بدفن جثة الطفل المتوفي بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات أهلية الطفل المتوفي حول ملابسات وفاته، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 13 سنة، متوفي إثر غرقه في المياه، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو المتوفي وشقيقه الأصغر 10 سنوات، قام الأخ الأصغر بدفع شقيقه في المياه وحاول إنقاذه ولكنه لقي مصرعه غرقا وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.