فلسطين.. شهيد وإصابات جراء قصف الجيش الاسرائيلي خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوجود شهيد وإصابات بقصف طيران الجيش الاسرائيلي لخيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأصيب فجر اليوم الجمعة،خمسة مواطنين بجروح، جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل مأهول في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة بدوان قرب مفرق الهباش بمخيم دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف عددا من المباني السكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مواطن وزوجته وطفليهما، مساء أمس الخميس، بعد أن قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في جباليا شمال قطاع غزة.