بلينكن لإسرائيل: تصعيد الصراع سيجعل عودة المدنيين أكثر صعوبة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مناقشة مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لبحث اتفاق وقف النار في لبنان، أن المزيد من التصعيد سيجعل الوضع أكثر صعوبة، كما ستتعقد الأمور الخاصة بعودة المدنيين الإسرائيليين.

وتتزايد التوترات بين حزب الله اللبناني، وإسرائيل، حيث يتبادل الطرفان الرشقات الصاروخية، فنفذ الجيش الإسرائيلي غارات عديدة على جنوب لبنان، ووجه حزب الله ضربات على الأراضي الإسرائيلية، مما تسببت هذة الاستهدافات خسائر في الأرواح بالإضافة إلى الخسائر المادية.

وأعلن حزب الله اللبناني، مقتل محمد سرور قائد الوحدة الجوية جراء غارة إسرائيلية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلا لبنانية.

كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن هناك نحو 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الخميس.