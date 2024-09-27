وزير الخارجية اللبناني: نجدد رفضنا للحرب وندعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض بلاده للحرب، كما دعا إلى تطبيق المقترح الأمريكي الأوروبي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني، أن تطبيق القرار 1701 ليس ضروريا لأمن لبنان فقط ولكنه ضروري أيضا لأمن إسرائيل.

وأضاف بوحبيب، أنه من الضروري التوصل إلى حل دبلوماسي بدلا من عسكرة الصراع.

ويستمر التصعيد بين حزب الله اللبناني، وإسرائيل، مما يزيد من حدة الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فقد أعلن وزير الصحة اللبناني، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 40 عاملًا في مجال الرعاية الصحية استـشهدوا في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن هناك نحو 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الخميس