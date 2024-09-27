رئيس الوزراء البريطاني: أدعو إسرائيل وحزب الله إلى وضع حد للعنف

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إسرائيل وحزب الله إلى وضع حد للعنف، وشدد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتتزايد التوترات بين حزب الله اللبناني، وإسرائيل، حيث يتبادل الطرفان الرشقات الصاروخية، فنفذ الجيش الإسرائيلي غارات عديدة على جنوب لبنان، ووجه حزب الله ضربات على الأراضي الإسرائيلية، مما تسببت هذة الاستهدافات خسائر في الأرواح بالإضافة إلى الخسائر المادية.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل محمد سرور قائد الوحدة الجوية جراء غارة إسرائيلية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلا لبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن هناك نحو 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الخميس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا قادما من اليمن، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.