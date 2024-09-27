وسائل إعلام إسرائيلية: وقف العمل بمطار بن غوريون في تل ابيب عقب إطلاق صاروخ من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية أمرت بوقف العمل في مطار بن غوريون في تل ابيب عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا قادما من اليمن، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أفاد مراسل قناة "الحدث" الإخبارية، أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل محمد سرور قائد الوحدة الجوية جراء غارة إسرائيلية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.