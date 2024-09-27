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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة

نقيب المهن الموسيقية
نقيب المهن الموسيقية
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حرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية محضرًا بديوان قسم شرطة العجوزة، يتهم فيه فني صيانة بالنصب عليه وتركيب قطع غيار ثلاجة غير أصلية.

نقيب المهن الموسيقية داخل قسم العجوزة

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهم فيه فني صيانة تابع لشركة أجهزة كهربائية شهيرة كائنة بدائرة القسم بالنصب عليه وقيامه بتركيب قطع غيار ثلاجة غير أصلية، وتم ضبط الفني تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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