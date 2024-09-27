بمشاركة 205 عارضين.. انطلاق معرض «كايرومازر & لابيجاما» في القاهرة

انطلقت بالقاهرة، أمس الخميس، فعاليات النسخة الـ 74 من معرض «كايرومازر & لابيچاما» والذي يقام في ارض المعارض بمدينة نصر، على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 سبتمبر، ‎برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور 500 مشتري دولي من 15 دولة عربية وأجنبية.

وقال عادل الشريف رئيس شركة مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، خلال افتتاح المعرض اليوم، أن عدد الشركات المصرية العارضة في «كايرومازر & لابيچاما» يصل إلى أكثر من 205 شركة عارضة وجميعها يعمل في مجال صناعة الملابس.

وأوضح أن المعرض يهدف إلى تعزيز الصناعة المصرية وزيادة الصادرات من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع بين الشركات المحلية والمستوردين الدوليين.

وأشار الشريف إلى أن الدورة الحالية تشهد زيادة كبيرة في عدد المستوردين القادمين من الدول المختلفة، وضرب مثالًا بدولة العراق التي كان يحضر منها 5 زائرين، ليرتفع عددهم في الدورة الحالية الي قرابة 30 زائرا.

وكشف أن أبرز الوفود الدولية المشاركة بالمعرض تشمل كل من دول السعودية، وتركيا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والجزائر، وفلسطين، والعراق، ‏واليمن، وليبيا.‏

ومن جهته قال محمد أن معرض «كايرومازر & لابيچاما» يمثل فرصة كبيرة لتعميق الصناعة المصرية ويدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 203”،، حيث يتيح للشركات المصرية العارضة استعراض أحدث منتجاتها من الملابس والمنسوجات.

وتابع حديثه أن الإقبال الكبير على هذا المعرض يعكس أهمية الصناعة المصرية في السوق العالمية ويدعم جهود الحكومة في تعزيز الصادرات، من خلال دعم جذب بعثات المشترين وتسهيل وجودهم وحضورهم للمشاركة في المعرض.

وتوقع الشريف نجاح معرض «كايرومازر & لابيچاما» في تحقيق اتفاقيات وتعاقدات تصديرية بقيمة تقترب من 10 ملايين دولار خلال فاعليات المعرض، ترتفع فيما بعد الي قيمة اكبر من ذلك بكثير، وذلك مقابل نحو 6 ملايين دولار في الدورة السابقة للمعرض.

ونوه الشريف خلال حديثه عن معرض كايرو فاشون تكس الذي تنطلق فعالياته مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة شركات عالمية كبري ستعرض احدث تقنياتها خلال المعرض بهدف تعميق الصناعة المصرية.

وقال محمد عاطف مدير عام الشركة للمعرض، أن معرض «كايرومازر & لابيچاما» يشهد حضورا كبيرا ومميزا من جانب الشركات المصرية، ويشهد أيضا إقبالا واسعا من المشترين الدوليين والمستوردين العالميين العاملين بمجال الملابس الجاهزة.

وأوضح عاطف أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك ورش عمل ومحاضرات حول التطورات الحديثة في صناعة الملابس، وينتظر أن يسهم هذا الحدث في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية وتعزيز موقعها في الأسواق الدولية.