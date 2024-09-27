القبض على المتهم بتصوير السيدات خلسة داخل دورات المياه في المنيرة الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل؛ المتهم بتصوير السيدات خلسة أثناء تواجدهن داخل دورات المياه بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

عاطل يصور السيدات داخل دورات المياه

تلقى الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط أحد الأشخاص أثناء تصويره سيدات داخل دورات المياه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين قيام عاطل يدعى "سلطان" 27 سنة، بتصوير السيدات خلسة أثناء تواجدهن داخل دورات المياه وبتفتيش هاتفه عثر على العديد من الصور، جرى اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.