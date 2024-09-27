وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي

قال وزير الصحة اللبناني، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 40 عاملًا في مجال الرعاية الصحية استـشهدوا في العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل محمد سرور قائد الوحدة الجوية جراء غارة إسرائيلية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلا لبنانية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن هناك نحو 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الخميس.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف جنوب لبنان، ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي معروب ومجدل سلم في جنوب لبنان.

كما اعتدى على بلدتي دير الزهراني وأنصارية في جنوب لبنان، وسقط 3 جرحى كحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية.