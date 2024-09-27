بـ10 لاعبين.. توتنهام يسحق كاراباج أجدام بثلاثية في الدوري الأوروبي

سحق فريق توتنهام الإنجليزي، ضيفه كاراباج أجدام الأذربيجاني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

تأخر انطلاق مباراة توتنهام وكاراباج أجدام نصف ساعة؛ بسبب اضطراب شديد في السفر، ما جعل الفريق الأذربيجاني يتأخر في الوصول إلى ملعب اللقاء.

مباراة توتنهام ضد كاراباج أجدام

بدأت أحداث المباراة، بطرد مبكر في صفوف توتنهام، حيث حصل رادو دراجوشين على البطاقة الحمراء في الدقيقة السابعة.

النقص العددي أربك حسابات المدرب الأسترالي للسبيرز أنجي بوستيكوجلو، لكن برينان جونسون أثلج قلوب جماهير الفريق اللندني بهدف في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، استطاع بابي سار مضاعفة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52، قبل أن يهدر تورال بايراموف لاعب كاراباج أجدام ركلة جزاء في الدقيقة 58.

ونجح دومينيك سولانكي في تعزيز تقدم توتنهام بهدف ثالث في الدقيقة 68، بعدما تابع تسديدة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، التي ارتدت من حارس الخصم داخل منطقة الجزاء.

وبذلك، سجل لاعبو توتنهام 3 أهداف في شباك كاراباج أجدام بـ10 لاعبين، ليحصدون 3 نقاط ثمينة في الدوري الأوروبي.