دفعه شقيقه في المياه.. مصرع طفل غرقا بالرياح البحيري بمنشأة القناطر

لقي طفل 13 عامًا مصرعه غرقًا عقب دفع شقيقه الأصغر له في المياه أثناء لهوهما بالقرب من الرياح البحيري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

طفل يدفع شقيقه في المياه

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام" 13 سنة، متوفي إثر غرقه في المياه، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو المتوفي وشقيقه الأصغر 10 سنوات، قام الأخ الأصغر بدفع شقيقه في المياه وحاول إنقاذه ولكنه لقي مصرعه غرقا وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.