ماكرون: منفتح على عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه منفتح على عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة اقتراح وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف الرئيس الفرنسي، بأنه سيتحدث مع الإسرائيليين لضمان تطبيق مقترح وقف النار لمدة 21 يوما، لأن فرنسا ترفض أن يتحول لبنان إلى غزة جديدة.

وتابع قائلًا، "لا أعتقد أن تعليقات نتنياهو بشأن مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قاطعة"، وأن نتانياهو سيرتكب "خطأ" إن "رفض" وقف إطلاق النار في لبنان .

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن توقف إسرائيل ضرباتها، وعلى حزب الله أن يتوقف عن الرد.