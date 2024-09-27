"الصحة اللبنانية": 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 40 شهيدا و80 جريحا جراء غارات طيران الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان أمس الخميس.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف جنوب لبنان، ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدتي معروب ومجدل سلم في جنوب لبنان.

كما اعتدى على بلدتي دير الزهراني وأنصارية في جنوب لبنان، وسقط 3 جرحى كحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مبنى قرب تقاطع الرويس حي الابيض في الضاحية الجنوبية.

وأعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس الخمس، أن مقاتليه قصفوا قاعدة ميشار الاسرائيلية (مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية) بصلية صاروخية.

كما قصف حزب الله، مدينة صفد المحتلة بـ 80 صاروخًا ردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.