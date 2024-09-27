بعد مشادة كلامية مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الخامس في الهرم

أقدمت فتاة في منتصف عقدها الثاني على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الخامس؛ بسبب مشادة كلامية مع شقيقها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

فتاة تقفز من الطابق الخامس بالهرم

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في منتصف عقدها الثاني، وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة قامت بالقفز من الطابق الخامس بعد مشادة كلامية مع شقيقها، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.