بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يتعثر أمام فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

تعثر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بالتعادل 3-3 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

تواجد مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام فيكتوريا بلزن، ولعب المباراة كاملة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

6 أهداف في مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث افتتح هوجو إيكيتيكي التهديف لصالح رفاق مرموش في الدقيقة 38، ثم نجح بافيل شولك في تعديل النتيجة بهدف للفريق التشيكي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أعاد البديل إيريك إيبيمبي فرانكفورت للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 62، قبل أن يحرز راسموس كريستنسن الهدف الثالث بعد مرور 5 دقائق فقط، لتصبح النتيجة 3-1 لزملاء عمر مرموش.

ولكن فريق فيكتوريا بلزن كان له رأي آخر، حيث قلص كوابينا أدو الفارق بهدف في الدقيقة 86، ثم سجل فاكلاف ياميلكا هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة 90+2.

ويتألق عمر مرموش خلال الموسم الجاري 2024-2025، مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 4 أهداف خلال مشاركته في 4 مباريات في الدوري الألماني، كما قدم تمريرة حاسمة.