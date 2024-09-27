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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب أزمة نفسية.. طالب يُنهي حياته شنقًا في العياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهى طالب في عقده الثاني حياته شنقًا؛ لمروره بأزمة نفسية عقب سفر أسرته للعمل بإحدى الدول، حال تواجده داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة.

طالب يشنق نفسه في العياط 

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل مسكنه بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب مشنوق ومُدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب سفر أسرته للعمل بإحدى الدول. 

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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