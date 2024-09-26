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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور.. تفاصيل استشهاد النقيب محمود جمال فريد محمود في أسوان

النقيب محمود جمال
النقيب محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان"
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حصل موقع البوابة نيوز على صور الشهيد البطل النقيب   محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان" عقب تبادل لإطلاق النيران مع عنصر إجرامي شديد الخطورة مما أسفر عن استشهاده ومقتل العنصر. 

 وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان لها تفاصيل الواقعة وكانت كالاتي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية  وحال محاولة إستيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن إستشهاد النقيب  محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان" ومقتل العنصر وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد 7 خزينة – عدد كبير من الطلقات).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات الشهيد البطل النقيب محمود جمال فريد محمود اسوان وزارة الداخلية