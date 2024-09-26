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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تحذر اليابان من الانضمام إلى خطط واشنطن لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا-الباسيفيك

الصين
الصين
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حثت وزارة الدفاع الوطني في الصين اليوم الخميس، اليابان على عدم الانضمام إلى خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا-الباسيفيك، مشيرة إلى المخاطر الأمنية الإقليمية.

وجاء هذا التحذير على لسان تشانج شياو قانج المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي دوري، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وعندما سُئل عن التقارير التي نُشرت مؤخرا والتي تفيد بأن وزيرة الجيش الأمريكية قد ناقشت مع وزير الدفاع الياباني نشر فرقة مهام متعددة المجالات، أعرب تشانج عن مخاوف جدية، مشيرا إلى أن محللين توقعوا أن تتضمن هذه الخطط تركيب نظام صواريخ "تايفون" متوسطة المدى في اليابان.

وحذر تشانج من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الاتجاه نحو سباق التسلح في منطقة آسيا-الباسيفيك، ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي ويزعزع التوازن الاستراتيجي والاستقرار على مستوى العالم.

وفي معرض إعرابه عن معارضة الصين القوية لهذه الخطوة، قال تشانج إن "منطقة آسيا-الباسيفيك بحاجة إلى السلام والازدهار، وليس المواجهة والصراع".

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى وقف الإجراءات التي من شأنها أن تزيد من حدة التوترات، وحذر اليابان من "إدخال الذئب إلى المنزل" من خلال استيعاب الخطط العسكرية الأمريكية، "وإلا فإن اليابان ستضع نفسها في موقف خطير".

وأضاف المتحدث أن الصين سترد بقوة وحزم بناء على تطورات الأوضاع ووفقا لاحتياجاتها الخاصة.

الصين اليابان الولايات المتحدة