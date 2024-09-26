البيت الأبيض يكشف عن عقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين للتوصل إلى هدنة مع حزب الله

أكد البيت الأبيض أن الجهود جارية للعمل على وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لمدة 21 يوما.

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ - أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يجرون محادثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضغط من أجل وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في مقترح أعلن يوم الأربعاء الماضي، وذلك بهدف خفض التصعيد في المنطقة عقب ارتفاع وتيرة الضربات من جانب إسرائيل وحزب الله خلال الأيام الماضي، ووسط مخاوف من توسع النزاع.