عقب تبادل إطلاق النار مع عنصر إجرامي شديد الخطورة.. تفاصيل استشهاد ضابط شرطة في أسوان

أسفر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن اليوم عن مقتل عنصر شديد الخطورة الإجرامية بأسوان و استشهاد ضابط شرطة.

بتاريخ 26 سبتمبر الجارى وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية) وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن إستشهاد النقيب محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان" ومقتل العنصر وعُثر بحوزته على بندقية آلية 7 خزينة عدد كبير من الطلقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.