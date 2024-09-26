أكسسوس: نتنياهو يبلغ واشنطن عدم رغبته في غزو بري للبنان

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب في التورط في غزو بري قد يعرقل النجاحات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن نتنياهو يدعم وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.

في وقت سابق من اليوم، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لدبلوماسي غربي، تشير إلى أن نتنياهو قد أبدى موافقته للوسطاء على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لمدة 21 يومًا.

ومع ذلك، جاء بيان من مكتب نتنياهو ينفي تلك التصريحات، وهو ما وصفه المصدر الدبلوماسي بأنه يعكس طريقة تعامل نتنياهو مع محادثات تتعلق بالمحتجزين في غزة.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة اللبنانية يوم أمس أن عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة ارتفع إلى 1،247 شخصًا، بينما أصيب أكثر من 5،278 آخرين، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، الذي يترأس خطة الطوارئ الحكومية، أن الغارات الإسرائيلية كانت الأعنف منذ حرب 2006، مما أدى إلى وقوع أكثر من 3،000 ضحية حتى الآن.