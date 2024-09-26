محافظة الجيزة: غلق كلي للطريق الدائري لمدة 30 يوما

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 11:29 م



اعلنت محافظة الجيزة انه في اطار التنسيق الدوري مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري والإدارة العامة للمرور يتم تنفيذ اعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول ۷۵ م وعرض ۱۷ م وارتفاع ۱۲ م ويزن الجمالون الواحد ٣٥٠ طن وذلك اعلي وصلة المريوطية في الاتجاهين باستخدام عدد ٩ أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظراً لضخامة المشروع والأعمال .

وقالت محافظة الجيزة ان الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لمدة ٣٠ يوماً بدءا من مساء الجمعة الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤ للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحي لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص علي ان يكون الغلق بشكل تجريبي لمدة ٥ ايام دون تنفيذ اي أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لاحجام الحركة المرورية وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للتوقيتات المحددة والمعلنة

تأتي التحويلات المرورية كالتالي:-

المرحلة الأولي :- رفع وتركيب الجمالون أعلي مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي :

والذي يستلزم اجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدي الي الطريق السياحي لمدة ( ١٥ ) يوما لوقوف الاوناش المستخدمة في الرفع علي ان تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقا لما يلي :-

أولا :- حركة المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام مسطح محور المريوطية للوصول الي الطريق السياحي يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجاري غلقه .

ثانيا : المركبات القادمة من اعلي المنيب وترغب في استخدام وصلة محور المريوطية للوصول الي القوس الغربي يتم الدخول يمينا الي مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالي ۸۰۰ متر ثم الدوران والعودة مرة اخري اتجاه الدائري ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدي الي وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربي وتصل مدة تنفيذ اعمال الغلق والتحويلات ( ۱۵ ) يوما .

المرحلة الثانية : رفع وتركيب الجمالونات اعلي مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية :-

والتي تستلزم إجراء الغلق الكلي لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الصحراوي اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (۳) أيام متفرقة اثناء رفع الجمالونات علي ان تكون مسارات الحركة البديلة علي النحو التالي

أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة ٦ اكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه الي الطريق السياحي اتجاه دائري المنيب .

ثانيا : المركبات القادمة اعلي القوس الغربي من اعلي طريق الاسكندرية الزراعي ومناطق محور ٢٦ يوليو وترغب في استخدام مطلع وصلة المريوطية الجاري غلقه ( يتم استمرار السير اعلي القوس الغربي وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحي ومنه الي دائري المنيب علي ان تكون مدة الغلق ٣ أيام متفرقة و تكون خلال فترة اعمال المرحلة الاولي .

المرحلة الثالثة : استكمال تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية والذي يستلزم اجراء غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربي وذلك لتركيب الكمر العرضي وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة اعمال الغلق الجزئي ( ١٥ ) يوما .

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية ( إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات ارشادية وتحذيرية ... إلخ ) لتأمين منطقة الأعمال الي جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات .