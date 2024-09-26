سلة الزمالك تضرب موعدا مع بيروت اللبناني في نهائي كأس السوبر الدولية

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لنهائي بطولة كأس السوبر الدولية بدمشق، بعد فوزه على الأنترانيك اللبناني بنتيجة 80 - 67، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على صالة الفيحاء، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في سوريا، خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

جاءت نتائج الفترات كالتالي:- 22- 10

41- 22

60- 46

80- 67

شهدت المباراة حضور أسامة خضر السفير المصري في سوريا، وأحمد عطا ووائل سليم قنصلي مصر في سوريا.

ومن المقرر، أن يلتقي فريق سلة الزمالك مع بيروت اللبناني غداً الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، في نهائي البطولة.

يتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا ويترأس البعثة طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك.