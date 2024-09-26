الهلال الأحمر العراقي: نصب مستشفيات ميدانية في منطقة القائم الحدودية لعلاج اللبنانيين المصابين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الخميس، نصب مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة في منطقة القائم الحدودية لاستقبال المصابين اللبنانيين، مؤكدة أن تجهيز المساعدات الطبية يتم عبر قوائم تقدمها وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مدير قسم الصحة في جمعية الهلال الأحمر العراقي علي الموسوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن المساعدات الطبية العراقية وفرت 80% من احتياج وزارة الصحة اللبنانية، لافتا إلى أن المساعدات تجهز وفق قوائم تقدمها وزارة الصحة اللبنانية، مضيفا أن هنالك 20 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الجديدة سترسل إلى لبنان.

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر العراقي قامت بنصب مستشفيات ميدانية على الحدود العراقية في منطقة القائم لاستقبال المصابين ممن يأتون برا، مبينا أنه إضافة إلى المستشفيات الميدانية، تم تخصيص أربع عيادات متنقلة مجهزة بكوادر طبية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الخميس، إرسال الدفعة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الاحمر العراقي الدكتور علي الموسوي في بيان، أنه "جرى تحميل الدفعة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر ب` "15" طنا، وذلك وفقا لقوائم الاحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية"