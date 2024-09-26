كوريا الجنوبية تدعو إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاستجابة بشكل أفضل للصراعات الدولية

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية "جو تيه يول" على ضرورة دعم مجلس الأمن من خلال إصلاحه ليتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للصراعات الدولية الجارية.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان لها اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن الوزير "جو" أطلق هذه الدعوة خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيويورك يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وأشار وزير الخارجية الكوري إلى عجز مجلس الأمن عن العمل بشكل فعال، مستشهدًا بعدم استجابته للحرب الروسية المطولة في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما سلط الضوء على فشل مجلس الأمن في تبني قرار من شأنه أن يمدد تفويض لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب الفيتو الروسي. ما تسبب في انتهاء تفويض اللجنة في 30 أبريل.

وأكد "جو" أيضًا أن الإصلاح ضروري لجعله أكثر ديمقراطية وشفافية وشاملًا من خلال انضمام المزيد من الدول الأعضاء غير الدائمين.

ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليًا من 15 دولة عضوًا، بما في ذلك خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة.