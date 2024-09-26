أحمد مجاهد يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة الخبرة والشباب

أعلن المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق خوض انتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة.

وقال مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب.

يذكر أن أحمد مجاهد تولى رئاسة اللجنة الثلاثية التي كانت تدير اتحاد الكرة قبل الانتخابات الأخيرة التي فاز بها مجلس جمال علام.