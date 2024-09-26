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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد مجاهد يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة بقائمة الخبرة والشباب

المهندس أحمد مجاهد
المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق
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أعلن المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق خوض انتخابات الجبلاية المقبلة على مقعد الرئاسة.
وقال  مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب.
يذكر أن أحمد مجاهد تولى رئاسة اللجنة الثلاثية التي كانت تدير اتحاد الكرة قبل الانتخابات الأخيرة التي فاز بها مجلس جمال علام. 

احمد مجاهد انتخابات اتحاد الكرة رئيس اتحاد الكرة