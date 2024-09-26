تكريم أحمد السقا بمهرجان الإسكندرية المسرحى في دورته الـ 14

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي، النجم أحمد السقا في ختام دورته الـ 14، وهى الدورة التي تحمل اسمه.

جاء حفل الختام اليوم الخميس، بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.

وتعاقد أحمد السقا مؤخرا على بطولة فيلم جديد بعنوان "خبطة العمر" من تأليف هاني سرحان و إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي، وجاري اختيار باقى فريق العمل والتعاقد معهم.

وعرض في السينمات مؤخرا للسقا فيلم "السرب" والذى يؤرخ إحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وقدم أحمد السقا في رمضان الماضى مسلسل "العتاولة" وشارك في بطولته بجانبه كل من: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.