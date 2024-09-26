السوبر الأفريقي.. 15 دقيقة لوسائل الإعلام لحضور مران الزمالك

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الختامي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

جاء حضور وسائل الإعلام للجزء الأول للمران لمدة 15 دقيقة وفقاً للوائح المنظمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غداً الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.